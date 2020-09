Morta Maga Clara | la veggente venne accusata dalle Iene

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo un malore, èRomano: lae finì anche sotto processo, chi era veramente. Si è spenta a 78 anni, dopo essersi aggravata nei giorni scorsi ed essere finita in coma, laRomano, residente a Potenza Picena, nelle Marche, ma originaria di Tropea. La …

CronacheMc : POTENZA PICENA - Maria Clara Romano aveva 78 anni e da quasi trenta viveva nelle Marche. Si è spenta all'ospedale d… - Maga_Dada_ : RT @NelleMarche: Scienziati inniettarono coronavirus nelle scimmie, per testare su di loro un possibile vaccino.. nonostante mia madre sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Maga

Cronache Maceratesi

POTENZA PICENA - Si è spenta ieri sera Clara Romano, conosciuta per tutti come Maga Clara. Settantotto anni, originaria di Tropea, viveva da tempo a Potenza Picena ed è deceduta ...POTENZA PICENA - Maria Clara Romano aveva 78 anni, e da quasi trenta viveva nelle Marche. Si è spenta all'ospedale di Civitanova dopo essere entrata improvvisamente in coma. Tanti i personaggi famosi ...