Moon Knight | Marvel vuole Keanu Reeves come protagonista della serie tv?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 settembre 2020) Sembra che iStudios siano pronti a iniziare la produzione, prossimo show Disney+ che potrebbe avereuna star d'eccezione. Nuovi rumor circondano, lo showannunciato l'anno scorso durante l'evento biennale del D23 Expo, che sarebbe prossimo a entrare in produzione. In cima alla lista dei possibili protagonisti, per iStudios, ci potrebbe essere la star. Secondo il sito The Illuminerdi, iStudios sarebbero pronti a iniziare la produzione diil ...