Monza-Triestina in tv | data | orario e diretta streaming secondo turno Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020)apre ildi: ecco la, l’e le informazioni sullatv e. Allo stadio Brianteo i brianzoli sono pronti a ospitare i giuliani per questa sfida tra una squadra ambiziosa e neopromossa in Serie B e gli ospiti che invece militano in Serie C con l’obiettivo salto di categoria. Intanto si scontrano nellanazionale alle ore 20.45 di martedì 29 settembre,tv in chiaro su Rai Sport + HD,su Rai Play.