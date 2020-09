Monza | Brocchi | «Dobbiamo dimostrare di meritarci la Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Cristian, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della propria squadra Cristian, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla stagione diB e dei nuovi acquisti. Ecco le sue dichiarazioni: STAGIONE INB – «Condannati a vincere? Non sento responsabilità più alte di quelle che in realtà ci sono. L’obiettivoA è chiaro ed è dichiarato fino dal primo giorno che sono arrivato. Non è dunque una cosa nuova. Serve lavorare seriamente come stiamo facendo. Il primo step dellaC è stato superato e ora gli occhi sono allaA. Poi sta a noidi meritarcela, in ...