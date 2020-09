Monster Hunter World: Iceborne, nuovo trailer per l’arrivo del Fatalis (Di lunedì 28 settembre 2020) Tenetevi pronti per Fatalis che sta per arrivare su Monster Hunter World: Iceborne. Ecco il nuovo trailer e i contenuti dell’aggiornamento Il nuovo mondo è ormai vicino alla fine, oppure no? Stamattina Capcom ha rilasciato il nuovo trailer per l’imminente ultimo aggiornamento di Monster Hunter World. Fatalis è pronto a sbarcare nelle gelide terre dell’espansione Iceborne, ma non prima di fermarsi a Castle Shrade. Questo Drago Nero è quasi una leggenda e si dice che sia uno dei draghi colpevole della distruzione del mondo antico. I pochi che sopravvivono allo scontro e riescono a indossarne ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 settembre 2020) Tenetevi pronti perche sta per arrivare su. Ecco ile i contenuti dell’aggiornamento Ilmondo è ormai vicino alla fine, oppure no? Stamattina Capcom ha rilasciato ilper l’imminente ultimo aggiornamento diè pronto a sbarcare nelle gelide terre dell’espansione, ma non prima di fermarsi a Castle Shrade. Questo Drago Nero è quasi una leggenda e si dice che sia uno dei draghi colpevole della distruzione del mondo antico. I pochi che sopravvivono allo scontro e riescono a indossarne ...

tuttoteKit : Monster Hunter World: Iceborne, nuovo trailer per l'arrivo del Fatalis #Capcom #MonsterHunterWorldIceborne #PC #PS4… - AkibaGamers : #CAPCOM ci propone un trailer introduttivo per il quinto (e ultimo) update gratuito in arrivo per #MONSTERHUNTER WO… - PixelFlood_it : Novità su #MonsterHunterRise dal #TokyoGameShow2020. Tutti i dettagli: - Akio_Yoshiro : Pegando G-rank no MHFU no New 2ds XL. Monster Hunter é meu passatempo favorito atualmente, principalmente no Icebor… - GanGian : @Kyasupa_99 Ah ma dici QUEL COSO OP DI MONSTER HUNTER. Complimentoni allora -