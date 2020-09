Monopoli | furto in appartamento e ferimento di carabinieri intervenuti | arrestato 26enne I militari ne avranno fino a trenta giorni

(Di lunedì 28 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia dihannoin flagranza di reato un 26 enne del luogo con l’accusa di, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già conosciuto dalle forze di polizia per i suoi precedenti, era stato segnalato da alcuni passanti mentre si aggirava con atteggiamento sospetto presso alcune villette di. I, giunti prontamente sul posto, lo hanno sorpreso mentre si allontanava velocemente proprio da una delle abitazioni. Nonostante l’alt, ilsaliva a bordo della sua autovettura e si dava alla fuga. Dopo un lungo inseguimento per le vie della città, non si arrendeva nemmeno quando i...

La Gazzetta del Mezzogiorno

