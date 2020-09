Molti si chiedono se sia meglio la schiavitù Usa o quella cinese. Io sono per la libertà (Di lunedì 28 settembre 2020) Noto una nutrita serie di persone che, in più ambiti, svolgono un ragionamento di questo tipo: meglio essere schiavi degli Usa che della Cina. Lo dicono apertamente: parlano senza remore di una schiavitù, sì, ma preferibile ad altre. Va detto, invero, che la situazione ideale a cui tendere deve essere la libertà, che sul piano politico si dà anzitutto come sovranità economica e militare. Ciò detto, ed evitando ora di discutere se sia meglio un regime comunista con strapotenza dello Stato o un regime liberista con strapotenza del privato, non so se si possa – non lo escludo – diventare schiavi della Cina, che per altro non invade i popoli militarmente, ma economicamente. Si veda, a mo’ di exemplum, quanto sta accadendo in Africa, oggetto di colonizzazione economica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Noto una nutrita serie di persone che, in più ambiti, svolgono un ragionamento di questo tipo:essere schiavi degli Usa che della Cina. Lo dicono apertamente: parlano senza remore di una schiavitù, sì, ma preferibile ad altre. Va detto, invero, che la situazione ideale a cui tendere deve essere la libertà, che sul piano politico si dà anzitutto come sovranità economica e militare. Ciò detto, ed evitando ora di discutere se siaun regime comunista con strapotenza dello Stato o un regime liberista con strapotenza del privato, non so se si possa – non lo escludo – diventare schiavi della Cina, che per altro non invade i popoli militarmente, ma economicamente. Si veda, a mo’ di exemplum, quanto sta accadendo in Africa, oggetto di colonizzazione economica ...

Ultime Notizie dalla rete : Molti chiedono Stipendio di Tridico accuse tra i partiti, Conte non lo difende La Stampa Cremona Hosp Cremona ed Oglio Po Covid Hub Galimberti e Carletti chiedono a Gallera , ATS ed ASST garanzie cure tutte patologie

Una lettera a firma congiunta del Sindaco Gianluca Galimberti e del Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti sui temi della sanità locale è stata inviata oggi all’Assessore Regionale al Welfar ...

Malattie dermatologiche. Nove pazienti su 10 chiedono più informazioni. Parte il progetto “LaPelleSiCura”

È quanto emerso da un sondaggio svolto 2mila pazienti e caregiver promosso dal primo progetto educazionale sulle patologie cutanee aumentare i livelli di consapevolezza e conoscenza di cittadini, pazi ...

