Missione cinese. Mike Pompeo arriva in Italia e Vaticano

Mercoledì, appena terminato il primo confronto tv tra Donald Trump e Joe Biden, Mike Pompeo sarà a Roma per stringere i bulloni delle relazioni diplomatiche con Italia e Vaticano, due alleati storici degli Usa che adesso però dialogano e stringono intese anche con la Cina. Papa Bergoglio non lo riceverà. Spiegazione ufficiale: il Pontefice non usa ricevere segretari di Stato in periodo di campagna elettorale. Giuseppe Conte, il premier che l'anno scorso incassò la 'benedizione' di Trump all'epoca della formazione del governo Pd-M5s poco prima di un'altra visita di Pompeo, lo riceverà a Palazzo Chigi. La linea: sul 5G l'Italia ha la legislazione più avanzata d'Europa (rafforzamento della golden ...

Mercoledì il segretario di Stato arriva a Roma per chiedere distanziamento da Pechino. Il Papa non lo riceve. Conte prova a rassicurare sul 5G: l'Ue dovrebbe estendere la nostra legislazione avanzata ...

L’Europa attacca la Cina su diritti umani e commercio

Il capo del Consiglio europeo all’Onu: Abbiamo valori differenti da quelli di Pechino; democrazia, diritti umani e Stato di diritto sono la nostra “bussola”. Chiesto il rispetto dei ...

