"Mio marito mandato alla sbaraglio". Le accuse della moglie di Aurelio Visalli (Di lunedì 28 settembre 2020) “Mio marito Aurelio Visalli è stato mandato allo sbaraglio solo con un salvagente”. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, Tindara Grosso, moglie del sottufficiale della Guardia Costiera annegato sabato a Milazzo dopo aver messo in salvo due adolescenti, lancia accuse durissime:“Non è morto per una fatalità, ma per l’incompetenza di chi l’ha mandato a salvare due ragazzi senza un giubbotto, senza funi, senza mezzi...”. E anche la cognata Francesca Grosso non usa mezzi termini: “Mio cognato, uomo razionale, conosceva il pericolo. Sulle motovedette, da Lampedusa alla Maddalena, ha partecipato a centinaia di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) “Mioè statoallosolo con un salvagente”. In un’intervista rilasciata oggi al CorriereSera, Tindara Grosso,del sottufficialeGuardia Costiera annegato sabato a Milazzo dopo aver messo in salvo due adolescenti, lanciadurissime:“Non è morto per una fatalità, ma per l’incompetenza di chi l’haa salvare due ragazzi senza un giubbotto, senza funi, senza mezzi...”. E anche la cognata Francesca Grosso non usa mezzi termini: “Mio cognato, uomo razionale, conosceva il pericolo. Sulle motovedette, da LampedusaMaddalena, ha partecipato a centinaia di ...

opusdeorum : RT @Gordiani2: mio marito mi farcisce per bene! ?? e sentite come cazzo mi sbatte!!! #CreampieMe #onlybareback #rawfuck - susy_juve : Mi state dicendo che mio marito #DonaldTrump è un evasore fiscale? - GabrieleIuvina1 : La signora dell'alimentare mi ha detto: mio marito andrà in pensione tra 4 anni, ne ha 58. Poi ha aggiunto: sempre… - HuffPostItalia : 'Mio marito mandato alla sbaraglio'. Le accuse della moglie di Aurelio Visalli - antonellaklc : @katya_zamo quello è mio marito?? -