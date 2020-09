Militare morto dopo salvataggio: la Procura dispone l’autopsia (Di lunedì 28 settembre 2020) La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha disposto l’autopsia sul corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale della Capitaneria morto dopo avere salvato due ragazzini in balia delle onde a Milazzo. Proseguono le indagini sulle modalità con cui il 40enne è stato ricercato in mare dopo le dichiarazioni anche del cognato che ha denunciato ritardi e mezzi inadeguati per le ricerche. I funerali potrebbero slittare di qualche giorno.L'articolo Militare morto dopo salvataggio: la Procura dispone l’autopsia Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Ladi Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha disposto l’autopsia sul corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale della Capitaneriaavere salvato due ragazzini in balia delle onde a Milazzo. Proseguono le indagini sulle modalità con cui il 40enne è stato ricercato in marele dichiarazioni anche del cognato che ha denunciato ritardi e mezzi inadeguati per le ricerche. I funerali potrebbero slittare di qualche giorno.L'articolo: lal’autopsia Meteo Web.

