Militare morto dopo salvataggio, Guardia Costiera: "Verifiche in corso, grande dolore" (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragica vicenda in cui ha perso la vita il secondo capo Aurelio Visalli. Lo ha reso noto la Capitaneria di Porto di Catania. "E' ancora forte il dolore per la perdita del nostro sottufficiale – fanno sapere dalla Guardia Costiera di Catania – scomparso nel tentativo di prestare soccorso a chi era in pericolo. Col suo gesto ha onorato la divisa che indossiamo e il lavoro che ogni giorno svolgiamo per la sicurezza dei nostri cittadini. Quello che possiamo dire, al momento, e' che, in situazioni come queste, quando e' in pericolo la vita di qualcuno, come nel caso dei due ragazzi che stavano per annegare nel mare antistante Milazzo, il fattore tempo e' l'elemento essenziale e determinante per il ...

