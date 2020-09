Milazzo, le onde alte più di 7 metri sormontano i soccorritori | video (Di lunedì 28 settembre 2020) Non ha avuto la forza di tornare a riva Aurelio Visalli, 40 anni, sottufficiale della Capitaneria di Porto Guardia costiera di Milazzo. Ieri due ragazzi di 15 e 13 anni hanno deciso di sfidare il mare, tuffandosi nonostante le condizioni non fossero favorevoli: le onde erano alte e soffiava un forte vento. Il coraggioso militare ha perso la vita salvando quelle dei due giovani. Tutta la comunità di Milazzo piange la sua scomparsa. Guardia Costiera Greca Cerca Di Affondare Migranti video diffuso dalle autorità turche​ La Turchia ha accusato la Guardia costiera ... video soccorsi Raganello piena torrente morti None Indonesia traghetto affonda video soccorsi morti mare None Leggi su panorama (Di lunedì 28 settembre 2020) Non ha avuto la forza di tornare a riva Aurelio Visalli, 40 anni, sottufficiale della Capitaneria di Porto Guardia costiera di. Ieri due ragazzi di 15 e 13 anni hanno deciso di sfidare il mare, tuffandosi nonostante le condizioni non fossero favorevoli: leeranoe soffiava un forte vento. Il coraggioso militare ha perso la vita salvando quelle dei due giovani. Tutta la comunità dipiange la sua scomparsa. Guardia Costiera Greca Cerca Di Affondare Migrantidiffuso dalle autorità turche​ La Turchia ha accusato la Guardia costiera ...soccorsi Raganello piena torrente morti None Indonesia traghetto affondasoccorsi morti mare None

Tg3web : Tragedia a Milazzo, un militare della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, è morto per soccorrere un ragazzino che er… - guardiacostiera : Sono in corso le ricerche di un militare della #GuardiaCostiera disperso tra le onde durante un tentativo di salvat… - Agenzia_Ansa : #Milazzo, il dramma del sottufficiale annegato. Onde alte fino a sette metri, i soccorritori di Aurelio Visalli non… - iltirreno : Pochi attimi prima di essere travolto dalle onde, nella spiaggia di Ponente di Milazzo. Aurelio Visalli e due suoi… - LucianoQuaranta : RT @guardiacostiera: Sono in corso le ricerche di un militare della #GuardiaCostiera disperso tra le onde durante un tentativo di salvatagg… -