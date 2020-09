Milazzo, la rabbia della moglie dell’eroe Aurelio Visalli: “Lo hanno mandato allo sbaraglio…” (video) (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha perso la vita per salvare due ragazzi che stavano annegando tra le onde alte 7 metri sulla spiaggia di Milazzo. Dopo il ritrovamento del corpo del sottufficiale della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, al dolore si uniscono le polemiche e i dubbi sui soccorsi. La famiglia di Aurelio Visalli vuole la verità La Procura di Barcellona ha disposto l’autopsia sul corpo del sottufficiale per chiarire le cause e la dinamica della morte, dopo la denuncia dei familiari. In particolare la famiglia vuole capire se Aurelio poteva effettivamente effettuare le operazioni di soccorso. E denuncia ritardi nelle ricerche del corpo. La moglie: lo hanno mandato allo sbaraglio In ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha perso la vita per salvare due ragazzi che stavano annegando tra le onde alte 7 metri sulla spiaggia di. Dopo il ritrovamento del corpo del sottufficialeGuardia Costiera,, al dolore si uniscono le polemiche e i dubbi sui soccorsi. La famiglia divuole la verità La Procura di Barcellona ha disposto l’autopsia sul corpo del sottufficiale per chiarire le cause e la dinamicamorte, dopo la denuncia dei familiari. In particolare la famiglia vuole capire sepoteva effettivamente effettuare le operazioni di soccorso. E denuncia ritardi nelle ricerche del corpo. La: losbaraglio In ...

