Milano Linate, passeggero positivo al test rapido: bloccato prima dell'imbarco per Roma sul volo Covid free (Di lunedì 28 settembre 2020) È risultato positivo al test rapido un viaggiatore che doveva imbarcarsi sul volo Covid-free di Alitalia delle 10 da Milano Linate a Roma . Lo riferiscono fonti aeroportuali. Il passeggero, che era ...

