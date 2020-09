Milano: investito 52enne su viale Toscana, grave (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un uomo di 52 anni è stato investito questa mattina sul viale Toscana da un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 e l'uomo è stato sbalzato per oltre due metri, finendo a terra e riportando un trauma cranico con perdita temporanea della coscienza. E' ricoverato al Policlinico, in codice giallo. Sono intervenuti i vigili. Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020), 28 set. (Adnkronos) - Un uomo di 52 anni &e; statoquesta mattina sulda un'auto. L'incidente &e; avvenuto intorno alle 7 e l'uomo &e; stato sbalzato per oltre due metri, finendo a terra e riportando un trauma cranico con perdita temporanea della coscienza. E' ricoverato al Policlinico, in codice giallo. Sono intervenuti i vigili.

Notiziedi_it : Investito da uno scooter mentre attraversa la strada in centro a Milano: è grave - Notiziedi_it : Investito da uno scooter mentre attraversa la strada in centro a Milano: è grave - rep_milano : Investito da uno scooter mentre attraversa la strada in centro a Milano: è grave [aggiornamento delle 13:36] - olindocervi : @EleLe08 Lettura perfetta. I capitalisti lombardo veneti che comandano in lega vogliono UE ed euro. Hanno tutti o d… - CronacaOssonaTw : Cosa succede al bambino investito da un auto che 'andava piano' #cronaca #milano #23settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Milano investito Incidente a Milano, investito in viale Toscana: ferito 52enne Il Giorno Micaela Le Divelec: "Ferragamo può restare un'azienda stand alone"

Il ceo della casa di moda ha commentato così le indiscrezioni che da tempo si rincorrono circa una possibile cessione, a margine dello show s-s 2021.

Milano: investito 52enne su viale Toscana, grave

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un uomo di 52 anni è stato investito questa mattina sul viale Toscana da un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 ...

Il ceo della casa di moda ha commentato così le indiscrezioni che da tempo si rincorrono circa una possibile cessione, a margine dello show s-s 2021.Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un uomo di 52 anni è stato investito questa mattina sul viale Toscana da un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 ...