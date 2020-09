Milano, emergenza COVID-19: sequestrati contributi a fondo perduto a quattro società (Di lunedì 28 settembre 2020) Photo: guardiadifinanza.itOggi i finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato circa 87.000 euro di contributi a fondo perduto conseguiti illecitamente da quattro società di capitali con sedi a Milano, Pozzo d’Adda e Grezzago. I rappresentanti legali delle società sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Milano per il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. Le indagini a Milano L’attività di servizio, eseguita dalla Compagnia di Gorgonzola, deriva dai riscontri che sta effettuando su tutto il territorio provinciale la Guardia di Finanza milanese a seguito di approfondita analisi, con l’ausilio delle banche dati a disposizione, sui soggetti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Photo: guardiadifinanza.itOggi i finanzieri del Comando Provinciale dihanno sequestrato circa 87.000 euro diconseguiti illecitamente dasocietà di capitali con sedi a, Pozzo d’Adda e Grezzago. I rappresentanti legali delle società sono stati denunciati alla Procura della Repubblica diper il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. Le indagini aL’attività di servizio, eseguita dalla Compagnia di Gorgonzola, deriva dai riscontri che sta effettuando su tutto il territorio provinciale la Guardia di Finanza milanese a seguito di approfondita analisi, con l’ausilio delle banche dati a disposizione, sui soggetti ...

