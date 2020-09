Milan, Kessié racconta: “Mi chiamano presidente perché sono il capo nello spogliatoio…” (Di lunedì 28 settembre 2020) Grande protagonista in campo nel Milan di Stefano Pioli, Franck Kessié si sta confermando leader del centrocampo rossonero e perfetto cecchino dagli undici metri in assenza di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore, in gol nel match di campionato contro il Crotone, ha commentato ai microfoni di Sky, la vittoria contro i calabresi ma soprattutto ha rivelato il motivo del suo inedito soprannome.Kessié: "Ecco perché mi chiamano presidente"caption id="attachment 1028555" align="alignnone" width="572" Kessié (getty images)/captionLa personalità non gli manca e, anzi, la conferma arriva anche dalle sue parole: "Perché mi chiamano ‘Il presidente’? Mi chiamano così perché sono il presidente della ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Grande protagonista in campo neldi Stefano Pioli, Franck Kessié si sta confermando leader del centrocampo rossonero e perfetto cecchino dagli undici metri in assenza di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore, in gol nel match di campionato contro il Crotone, ha commentato ai microfoni di Sky, la vittoria contro i calabresi ma soprattutto ha rivelato il motivo del suo inedito soprannome.Kessié: "Ecco perché mi"caption id="attachment 1028555" align="alignnone" width="572" Kessié (getty images)/captionLa personalità non gli manca e, anzi, la conferma arriva anche dalle sue parole: "Perché mi‘Il’? Micosì perchéildella ...

