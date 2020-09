Milan, infortunio Rebic: il croato punta il derby (Di lunedì 28 settembre 2020) Nella partita contro il Crotone, Ante Rebic ha riportato la lussazione del gomito Nei minuti iniziali del secondo tempo di Crotone-Milan, Ante Rebic è caduto pesantemente sul braccio sinistro riportando una lussazione del gomito. Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato l’assenza di fratture ossee, il che vuol dire che l’infortunio è meno serio del previsto. Per questo motivo i tempi di recupero saranno più brevi. L’obiettivo di Rebic è quello di tornare in campo il derby contro l’Inter in programma il 17 ottobre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Nella partita contro il Crotone, Anteha riportato la lussazione del gomito Nei minuti iniziali del secondo tempo di Crotone-, Anteè caduto pesantemente sul braccio sinistro riportando una lussazione del gomito. Gli esami effettuati in ospedale hanno evidenziato l’assenza di fratture ossee, il che vuol dire che l’è meno serio del previsto. Per questo motivo i tempi di recupero saranno più brevi. L’obiettivo diè quello di tornare in campo ilcontro l’Inter in programma il 17 ottobre. Leggi su Calcionews24.com

