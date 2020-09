Migranti | la giravolta di Ursula von der Leyen e il silenzio incosciente di Luigi Di Maio

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 settembre 2020) La Presidente della Commissione Europea,Von der, si prende gli applausi interessati con dichiarazioni ad effetto e, dopo, si rimangia tutto. Lo testimonia il cambio di rotta sul superamento del Trattato di Dublino, quello in base al quale idevono restare nel paese di primo ingresso. Ladivon derLa reginetta d’Europa, dopo aver, nei giorni scorsi, garantito l’abrogazione del Trattato di Dublino con susseguente obbligo di ricollocamento dei, per quote, in tutti i paesi dell’Unione, con annesso onere di verifica della situazione giuridica dei richiedenti asilo, a seguito di colloqui con i suoi colleghi che contano, leggi in primo luogo la Cancelliera della Germania Angela Merkel, si è ...