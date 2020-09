Migranti della Alan Kurdi, 10 positivi al Covid. FdI: «Il Viminale chiarisca sulla redistribuzione» (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono dieci i Migranti positivi al coronavirus fra i 125 sbarcati venerdì ad Olbia dalla Alan Kurdi. Sono ospitati temporaneamente nella stazione marittima e in un altro edificio portuale. I risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti i Migranti al loro approdo in Sardegna sono arrivati oggi. La Prefettura di Sassari ha predisposto un piano per il trasferimento dei 115 Migranti negativi al Covid. Saranno ospitati in strutture di accoglienza dislocate nelle quattro province sarde. Lì trascorreranno il periodo di quarantena. Alan Kurdi, 10 Migranti positivi I 10 Migranti positivi, tutti asintomatici, sono stati immediatamente isolati in tende. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono dieci ial coronavirus fra i 125 sbarcati venerdì ad Olbia dalla. Sono ospitati temporaneamente nella stazione marittima e in un altro edificio portuale. I risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti ial loro approdo in Sardegna sono arrivati oggi. La Prefettura di Sassari ha predisposto un piano per il trasferimento dei 115negativi al. Saranno ospitati in strutture di accoglienza dislocate nelle quattro province sarde. Lì trascorreranno il periodo di quarantena., 10I 10, tutti asintomatici, sono stati immediatamente isolati in tende. ...

