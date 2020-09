Michele Placido gira un film su Caravaggio, Scamarcio protagonista (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono iniziate il 21 settembre a Napoli le riprese del film "L'Ombra di Caravaggio" scritto, diretto e interpretato da Michele Placido che dopo cinquant'anni di carriera, e quattro anni di lavoro sul progetto,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono iniziate il 21 settembre a Napoli le riprese del"L'Ombra di" scritto, diretto e interpretato dache dopo cinquant'anni di carriera, e quattro anni di lavoro sul progetto,...

solocine : Al via riprese L'ombra di Caravaggio di Michele Placido - solospettacolo : Al via riprese L'ombra di Caravaggio di Michele Placido - SkyTG24 : L’ombra di Caravaggio, al via le riprese del film di Michele Placido - cinematografoIT : Iniziate a Napoli le riprese per il film di Michele Placido “L’Ombra di Caravaggio”. Nei panni di Michelangelo Mer… - Morenozagor : RT @ciakmag: #RiccardoScamarcio è Caravaggio nel film scritto e diretto da #MichelePlacido ?? -