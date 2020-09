Michael Sheen: una fiaba della buonanotte contro il bullismo e i suicidi tra i giovani (Di lunedì 28 settembre 2020) Michael Sheen è uno dei testimonial della campagna di Papyrus contro il bullismo online e per sensibilizzare sui motivi che portano molti ragazzini a suicidarsi. Michael Sheen ha partecipato all'iniziativa Bedtime Stories lanciata dall'organizzazione britannica Papyrus per sensibilizzare le persone sui pericoli che potrebbero dover affrontare i bambini e i ragazzi online, come il bullismo, gli haters e i troll, e sul numero tristemente molto elevato di suicidi tra i giovanissimi. L'attore ha infatti dato voce al racconto Annabelle e i Trolls in cui si parla, ovviamente in rima, di quello che può accadere dopo aver condiviso una foto online. La storia riassume i terribili commenti che possono essere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)è uno dei testimonialcampagna di Papyrusilonline e per sensibilizzare sui motivi che portano molti ragazzini a suicidarsi.ha partecipato all'iniziativa Bedtime Stories lanciata dall'organizzazione britannica Papyrus per sensibilizzare le persone sui pericoli che potrebbero dover affrontare i bambini e i ragazzi online, come il, gli haters e i troll, e sul numero tristemente molto elevato ditra issimi. L'attore ha infatti dato voce al racconto Annabelle e i Trolls in cui si parla, ovviamente in rima, di quello che può accadere dopo aver condiviso una foto online. La storia riassume i terribili commenti che possono essere ...

michaestiel : ho voglia di cambiare layout e mettere grantaire ma,, mi sono affezionata alla propic di michael sheen adesso,,, - ValSavage_ : Probabilmente Michael Sheen. Ma già Lo adoravo da quando faceva Lucian in Underworld. E parliamone. L'accento Gall… - byebyeIwannadie : @thestormismysun Approvo Michael sheen è il mio amore ma come Aro mi fa proprio di mascherata di Halloween fatta ma… - byebyeIwannadie : @thestormismysun Cercando di capire se Michael sheen è tra i 'brutti' o tra i 'resi cessi dal trucco' - ErynithMawen : Lui è un dolcino. Okay, parlando seriamente, la chimica che c'è tra Michael Sheen e David Tennant è risaputa e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Sheen Michael Sheen: una fiaba della buonanotte contro il bullismo e i suicidi tra i giovani Movieplayer.it Michael Sheen: una fiaba della buonanotte contro il bullismo e i suicidi tra i giovani

Michael Sheen è uno dei testimonial della campagna di Papyrus contro il bullismo online e per sensibilizzare sui motivi che portano molti ragazzini a suicidarsi. Michael Sheen ha partecipato all'inizi ...

Fan di Lucifer? Ecco 5 serie tv in streaming che potrebbero piacerti allo stesso modo

In attesa dell'uscita dei nuovi episodi della serie con Tom Ellis su Netflix, ecco altri titoli simili a cui dare una possibilità.

Michael Sheen è uno dei testimonial della campagna di Papyrus contro il bullismo online e per sensibilizzare sui motivi che portano molti ragazzini a suicidarsi. Michael Sheen ha partecipato all'inizi ...In attesa dell'uscita dei nuovi episodi della serie con Tom Ellis su Netflix, ecco altri titoli simili a cui dare una possibilità.