Mezzo governo è in conflitto di interessi: 134 familiari sono fuorilegge (Di lunedì 28 settembre 2020) Mezzo governo o quasi è fuori legge. E non una legge qualsiasi, ma una legge bandiera di M5s e Pd, i due principali soci dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte: quella sul conflitto di interessi. Vorrebbero farne una nuova, ma intanto non rispettano manco i piccoli obblighi previsti da quella in vigore. L'amara sorpresa viene dalla nuova relazione semestrale dell'autorità Antitrust (Agcm) sul conflitto di interessi appena inviata alle due Camere: ben 134 familiari dei 68 ministri e sottosegretari attualmente in carica (premier compreso) si sono rifiutati di inviare all'autorità nonostante numerosi solleciti le proprie dichiarazioni patrimoniali che per legge invece sono “dovute”. Non ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020)o quasi è fuori legge. E non una legge qualsiasi, ma una legge bandiera di M5s e Pd, i due principali soci dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte: quella suldi. Vorrebbero farne una nuova, ma intanto non rispettano manco i piccoli obblighi previsti da quella in vigore. L'amara sorpresa viene dalla nuova relazione semestrale dell'autorità Antitrust (Agcm) suldiappena inviata alle due Camere: ben 134dei 68 ministri e sottosegretari attualmente in carica (premier compreso) sirifiutati di inviare all'autorità nonostante numerosi solleciti le proprie dichiarazioni patrimoniali che per legge invece“dovute”. Non ...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Tiriamo a campare, aspettiamo di eleggere il Presidente della Repubblica tra un anno e mezzo e intanto lasciamo a casa due o tre milioni di lavoratori italiani?". Lo ha af ...

