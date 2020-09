Meteo Italia, anche Ottobre subito turbolento. BRUTTO e FREDDO (Di lunedì 28 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI E’ passato un altro fine settimana, esattamente l’ultimo del mese di settembre, ed è stato pessimo così come avevamo annunciato. Le condizioni Meteo climatiche hanno letteralmente fatto una giravolta, proponendoci un’ondata di FREDDO dal sapore del tardo Autunno. Un’ondata di FREDDO proveniente dal Nord Atlantico e continueremo a tenere d’occhio quella porzione d’Oceano perché tra non molto sfornerà un’altra enorme Depressione. Depressione che inizialmente si collocherà attorno alle Isole Britanniche, ma che nel corso della prima settimana di Ottobre si estenderà verso le Alpi e così facendo allungherà le maglie cicloniche nel cuore del Mediterraneo. Tradotto in ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI E’ passato un altro fine settimana, esattamente l’ultimo del mese di settembre, ed è stato pessimo così come avevamo annunciato. Le condizioniclimatiche hanno letteralmente fatto una giravolta, proponendoci un’ondata didal sapore del tardo Autunno. Un’ondata diproveniente dal Nord Atlantico e continueremo a tenere d’occhio quella porzione d’Oceano perché tra non molto sfornerà un’altra enorme Depressione. Depressione che inizialmente si collocherà attorno alle Isole Britanniche, ma che nel corso della prima settimana disi estenderà verso le Alpi e così facendo allungherà le maglie cicloniche nel cuore del Mediterraneo. Tradotto in ...

Cieli sereni o poco nuvolosi; da segnalare solo il veloce transito di un'innocua copertura stratiforme. Temperature in lieve aumento: massime comprese tra 21 e 24. Ben soleggiato in Campania; altrove ...

Previsioni METEO VIDEO di martedì 29 settembre sull'Italia

In prevalenza soleggiato salvo addensamenti nuvolosi a carattere sparso sull'arco alpino centro-orientale e sulla Liguria. Temperature in aumento, con massime tra 17 e 22.

