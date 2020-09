METEO 7 Giorni. Breve tregua, seguirà l’assalto di nuove PERTURBAZIONI (Di lunedì 28 settembre 2020) METEO SINO AL 4 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il vortice di bassa pressione a carattere freddo, attualmente ancora centrato sull’Alto Adriatico, determina instabilità ancora vivace al Sud, specie sulla fascia tirrenica, e sulle regioni dell’estremo Nord-Est. I contrasti termici incentivano rovesci e temporali localmente di forte intensità, seppur senza più le condizioni di METEO così avverso del weekend. Le temperature si mantengono ancora sotto media in tutta Italia, tanto che si sono registrati dei valori particolarmente bassi per il periodo che non si misuravano da decenni, addirittura con delle deboli gelate fino a bassa quota sui fondovalle alpini. Quest’improvviso freddo anomalo si contrappone al caldo eccessivo che aveva dominato nelle prime due decadi di settembre. Ora la ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 settembre 2020)SINO AL 4 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il vortice di bassa pressione a carattere freddo, attualmente ancora centrato sull’Alto Adriatico, determina instabilità ancora vivace al Sud, specie sulla fascia tirrenica, e sulle regioni dell’estremo Nord-Est. I contrasti termici incentivano rovesci e temporali localmente di forte intensità, seppur senza più le condizioni dicosì avverso del weekend. Le temperature si mantengono ancora sotto media in tutta Italia, tanto che si sono registrati dei valori particolarmente bassi per il periodo che non si misuravano da decenni, addirittura con delle deboli gelate fino a bassa quota sui fondovalle alpini. Quest’improvviso freddo anomalo si contrappone al caldo eccessivo che aveva dominato nelle prime due decadi di settembre. Ora la ...

