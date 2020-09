Mercedesz Henger Instagram, foto d’addio all’estate: super muscolosa in piscina, troppo per i fan (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha scelto un modo insolito per salutare l’estate Mercedesz Henger, showgirl e influencer, ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’, nota al grande pubblico anche per essere la figlia dell’attrice del cinema hard Eva e per la sua storia d’amore con Lucas Peracchi, vecchia conoscenza di ‘Uomini e donne’. La splendida 29enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove vanta un seguito di 732mila followers, una foto in piscina che la vede a bordo di un materassino dalla forma particolare. A far da corredo allo scatto una curiosa domanda rivolta ai suoi ammiratori: «Chi riesce a capire che forma ha il materassino vince un premio… Bye Bye Summer». Ad aver realizzato l’istantanea il compagno di lei, come si capisce dal tag impiegato dalla ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha scelto un modo insolito per salutare l’estate, showgirl e influencer, ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’, nota al grande pubblico anche per essere la figlia dell’attrice del cinema hard Eva e per la sua storia d’amore con Lucas Peracchi, vecchia conoscenza di ‘Uomini e donne’. La splendida 29enne ha pubblicato sul suo profilo, dove vanta un seguito di 732mila followers, unainche la vede a bordo di un materassino dalla forma particolare. A far da corredo allo scatto una curiosa domanda rivolta ai suoi ammiratori: «Chi riesce a capire che forma ha il materassino vince un premio… Bye Bye Summer». Ad aver realizzato l’istantanea il compagno di lei, come si capisce dal tag impiegato dalla ...

zazoomblog : Mercedesz Henger microslip e seno in evidenza che spettacolo FOTO - #Mercedesz #Henger #microslip… - GossipItalia3 : Mercedesz Henger Instagram strepitosa, fisico statuario: gli sforzi in palestra si vedono eccome #gossipitalianews - gvccixgigi : @gabrielsniceass mi sono spaventata come ale marcuzzi quando mercedesz henger stava per morire annegata - ci_letizia : @Cohen61081141 Come dimenticare Mercedesz Henger che sembrava soffocasse ma in realtà stava bene - GossipItalia3 : Mercedesz Henger Instagram, fuga romantica in Puglia: «Lucas uomo fortunato!» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedesz Henger Mercedesz Henger, lato B mostruoso in primo piano – FOTO Yeslife Mercedesz Henger Instagram, foto d’addio all’estate: super muscolosa in piscina, troppo per i fan

Ha scelto un modo insolito per salutare l'estate Mercedesz Henger, showgirl e influencer, ex naufraga de 'L'Isola dei famosi'. La foto su ...

Eva Henger sauna bollente: il video infiamma Instagram

La showgirl Eva Henger ha stupito tutti i suoi follower su Instagram con un video davvero mozzafiato in cui mette in mostra le sue forme.

Ha scelto un modo insolito per salutare l'estate Mercedesz Henger, showgirl e influencer, ex naufraga de 'L'Isola dei famosi'. La foto su ...La showgirl Eva Henger ha stupito tutti i suoi follower su Instagram con un video davvero mozzafiato in cui mette in mostra le sue forme.