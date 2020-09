Mercato Juve, Pirlo cerca innesti: nuovo scambio in arrivo (Di lunedì 28 settembre 2020) Un campanello d’allarme da cogliere al volo. Il pareggio agguantato ieri sera dalla Juventus nella sfida dell’Olimpico contro la Roma è stato sicuramente un segnale di come i bianconeri abbiano ancora molte lacune tattiche da colmare. Uno dei reparti che ha lasciato più a desiderare è quello degli esterni, i quali ieri hanno giocato a tutta fascia. Con Kulusevski leggermente limitato sulla destra ed un Cuadrado assolutamente in ombra sul versante opposto, sembra palese la necessità di alcuni rinforzi. Proprio per questo motivo Paratici potrebbe ricorrere ancora una volta all’arma dello scambio per puntellare il reparto difensivo e allo stesso tempo liberare elementi non essenziali. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, blitz di Paratici: si chiude? Ecco i dettagli LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Un campanello d’allarme da cogliere al volo. Il pareggio agguantato ieri sera dallantus nella sfida dell’Olimpico contro la Roma è stato sicuramente un segnale di come i bianconeri abbiano ancora molte lacune tattiche da colmare. Uno dei reparti che ha lasciato più a desiderare è quello degli esterni, i quali ieri hanno giocato a tutta fascia. Con Kulusevski leggermente limitato sulla destra ed un Cuadrado assolutamente in ombra sul versante opposto, sembra palese la necessità di alcuni rinforzi. Proprio per questo motivo Paratici potrebbe ricorrere ancora una volta all’arma delloper puntellare il reparto difensivo e allo stesso tempo liberare elementi non essenziali. LEGGI ANCHE: Calciontus, blitz di Paratici: si chiude? Ecco i dettagli LEGGI ...

