Mercato Juve, decisione presa per il futuro di Rugani (Di lunedì 28 settembre 2020) Le strade di Daniele Rugani e della Juventus potrebbero presto separarsi? Ormai da mesi infatti attorno alla figura del centrale bianconero aleggerebbero numerosi dubbi, tra voci di Mercato e presunte dichiarazioni di fiducia provenienti della società. Il piano di ringiovanimento della rosa potrebbe in teoria salvare il classe ’94, poiché ancora nel fiore degli anni. Tuttavia, fin dal suo approdo a Torino il difensore azzurro è stato considerato dai vari Allegri, Sarri e, sembrerebbe anche da Pirlo, una semplice alternativa. Le pallide prestazioni da lui offerte ed una agguerrita concorrenza sembrano essere le principali cause del fallimento della carriera in bianconero del ventiseienne. Proprio per questi motivi, l’avvenire dell’ex Empoli sembra essere ancora in bilico. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Le strade di Danielee dellantus potrebbero presto separarsi? Ormai da mesi infatti attorno alla figura del centrale bianconero aleggerebbero numerosi dubbi, tra voci die presunte dichiarazioni di fiducia provenienti della società. Il piano di ringiovanimento della rosa potrebbe in teoria salvare il classe ’94, poiché ancora nel fiore degli anni. Tuttavia, fin dal suo approdo a Torino il difensore azzurro è stato considerato dai vari Allegri, Sarri e, sembrerebbe anche da Pirlo, una semplice alternativa. Le pallide prestazioni da lui offerte ed una agguerrita concorrenza sembrano essere le principali cause del fallimento della carriera in bianconero del ventiseienne. Proprio per questi motivi, l’avvenire dell’ex Empoli sembra essere ancora in bilico. LEGGI ANCHE: ...

