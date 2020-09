MCES italia e OPES collaboreranno per educare l’italia agli eSports (Di lunedì 28 settembre 2020) MCES italia e OPES hanno da poco iniziato una grande collaborazione con l’obiettivo di educare maggiormente il nostro paese in ambito eSports MCES è un colosso dell’eSport conosciuto in tutto il mondo e all’inizio del periodo estivo è arrivato anche in italia. Ormai sono passati circa tre mesi dallo sbarco del Team MCES nel panorama eSports italiano e attualmente continuano a fioccare iniziative e partnership. In questo periodo ci sono stati numerosi eventi e collaborazioni, ma quella con l’Organizzazione Per l’Educazione allo Sport è di sicuro una delle più importanti. Da pochissimo infatti MCES italia e OPES ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 settembre 2020)hanno da poco iniziato una grande collaborazione con l’obiettivo dimaggiormente il nostro paese in ambitoè un colosso dell’eSport conosciuto in tutto il mondo e all’inizio del periodo estivo è arrivato anche in. Ormai sono passati circa tre mesi dallo sbarco del Teamnel panoramano e attualmente continuano a fioccare iniziative e partnership. In questo periodo ci sono stati numerosi eventi e collaborazioni, ma quella con l’Organizzazione Per l’Educazione allo Sport è di sicuro una delle più importanti. Da pochissimo infatti...

Importante accordo MCES e una delle maggiori realtà del panorama sportivo italiano: Pierfrancesco Iazeolla sarà Responsabile del settore Nazionale Esports.

MCES italia e OPES hanno iniziato una grande collaborazione con l'obiettivo di educare maggiormente il nostro paese in ambito eSports.Importante accordo MCES e una delle maggiori realtà del panorama sportivo italiano: Pierfrancesco Iazeolla sarà Responsabile del settore Nazionale Esports.