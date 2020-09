Maxi rissa al supermarket per la mascherina, il VIDEO terribile (Di lunedì 28 settembre 2020) In un supermercato di Crema scoppia una rissa. L’allarme dei sindacati: “Milioni di lavoratori a rischio di contagio e di aggressione da parte dei negazionisti” “Nel tardo pomeriggio di domenica si è scatenata una Maxi-rissa in un ipermercato di Crema (Cremona). Il VIDEO che abbiamo ricevuto dai lavoratori è spaventoso”. Lo denuncia Francesco Iacovone, del Cobas nazionale. Secondo i … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020) In un supermercato di Crema scoppia una. L’allarme dei sindacati: “Milioni di lavoratori a rischio di contagio e di aggressione da parte dei negazionisti” “Nel tardo pomeriggio di domenica si è scatenata unain un ipermercato di Crema (Cremona). Ilche abbiamo ricevuto dai lavoratori è spaventoso”. Lo denuncia Francesco Iacovone, del Cobas nazionale. Secondo i … L'articolo proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema… - cappai_luca : Coronavirus, rimproverati perché senza mascherina: maxi rissa in un cent... - nicolettagrima2 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema - occhio_notizie : Flumeri, maxi rissa nell'area industriale: 5 uomini denunciati - partenopeoswiss : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi rissa Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema TGCOM Maxi rissa in un supermercato: non volevano indossare la mascherina (VIDEO)

Una video sconvolgente, una rissa tutti contro tutti alla Coop. Scatenata a causa del rifiuto di due uomini di indossare la mascherina ...

Higuain, esordio da dimenticare in MLS

Higuain esordisce in MLS in malo modo, perdendo 3 a 0 con la nuova squadra e sbagliando un calcio di rigore, seguito da un’accenno di rissa con i giocatori avversari. La squadra di proprietà dell’ex f ...

Una video sconvolgente, una rissa tutti contro tutti alla Coop. Scatenata a causa del rifiuto di due uomini di indossare la mascherina ...Higuain esordisce in MLS in malo modo, perdendo 3 a 0 con la nuova squadra e sbagliando un calcio di rigore, seguito da un’accenno di rissa con i giocatori avversari. La squadra di proprietà dell’ex f ...