Maurizio Acerbo lotta contro il Covid, la foto sulla barella di biocontenimento del leader di Rifondazione Comunista: 'Non avevo patologie ... (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Covid non dà tregua a Maurizio Acerbo , segretario nazionale di Rifondazione Comunista . Dallo scorso 17 settembre è ricoverato all'ospedale di Pescara dopo esser risultato positivo al e oggi, sul ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilnon dà tregua a, segretario nazionale di. Dallo scorso 17 settembre è ricoverato all'ospedale di Pescara dopo esser risultato positivo al e oggi, sul ...

Corriere : Il leader di Rifondazione sulla barella di biocontenimento. «Mai stato così male in vita mia» - francobus100 : Il leader di Rifondazione sulla barella di biocontenimento. «Mai stato così male in vita mia» - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Maurizio Acerbo lotta contro il Covid, la foto sulla barella di biocontenimento del leader di Rifondazione Comunista: «Non a… - leggoit : Maurizio Acerbo lotta contro il Covid, la foto sulla barella di biocontenimento del leader di Rifondazione Comuni… - alexfoti : RT @Corriere: Il leader di Rifondazione sulla barella di biocontenimento. «Mai stato così male in vita mia» -