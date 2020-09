Matteo Salvini con la fidanzata senza mascherine. Lui scherza: “Ma siamo congiunti…” (Di lunedì 28 settembre 2020) Matteo Salvini e Francesca Verdini hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 77, che si sta tenendo in questi giorni nella grande Laguna. Il loro arrivo ha subito attirato l’attenzione dei fotografi, che li hanno immortalati in molti scatti. Il leader della Lega e la sua fidanzata sono sbarcati in motoscafo, … L'articolo Matteo Salvini con la fidanzata senza mascherine. Lui scherza: “Ma siamo congiunti…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020)e Francesca Verdini hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 77, che si sta tenendo in questi giorni nella grande Laguna. Il loro arrivo ha subito attirato l’attenzione dei fotografi, che li hanno immortalati in molti scatti. Il leader della Lega e la suasono sbarcati in motoscafo, … L'articolocon la. Lui: “Macongiunti…” proviene da www.meteoweek.com.

