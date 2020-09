Mater Olbia, Rocco Bellantone entra nel Cda (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Rocco Bellantone entra nella nuova governance del Mater Olbia come membro del Cda. A Bellantone, in particolare, la delega per i rapporti con la Regione Sardegna. Il medico è preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia Endocrina e Metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e responsabile del progetto Columbus Covid 2 Hospital, che ha assicurato in piena crisi Covid una struttura mirata alla lotta contro il coronavirus. Nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Bellantone si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica di Roma nell'anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) -nella nuova governance delcome membro del Cda. A, in particolare, la delega per i rapporti con la Regione Sardegna. Il medico è preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia Endocrina e Metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e responsabile del progetto Columbus Covid 2 Hospital, che ha assicurato in piena crisi Covid una struttura mirata alla lotta contro il coronavirus. Nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria),si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica di Roma nell'anno ...

