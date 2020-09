Mascherine e gel: la vicinanza del comune di Bucciano all’istituzione scolastica (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa vicinanza del comune di Bucciano e del mondo produttivo all’Istituzione scolastica. “Questa mattina – fa presente il sindaco Domenico Matera – abbiamo provveduto a consegnare alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis”, dottoressa Rosaria Perrotta, supporti e dispositivi che saranno utili per fronteggiare in sicurezza il rientro a scuola nel corrente momento di crisi epidemica. A fornire il materiale è stata l’azienda D4life di Benevento”. In particolare, sono stati messi a disposizione dei plessi di Bucciano oltre 700 Mascherine per bambini, 300 per adulti e dieci confezioni di gel igienizzante per le mani. A fare la formale consegna sono stati i consiglieri comunali di maggioranza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLadeldie del mondo produttivo all’Istituzione. “Questa mattina – fa presente il sindaco Domenico Matera – abbiamo provveduto a consegnare alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “De Sanctis”, dottoressa Rosaria Perrotta, supporti e dispositivi che saranno utili per fronteggiare in sicurezza il rientro a scuola nel corrente momento di crisi epidemica. A fornire il materiale è stata l’azienda D4life di Benevento”. In particolare, sono stati messi a disposizione dei plessi dioltre 700per bambini, 300 per adulti e dieci confezioni di gel igienizzante per le mani. A fare la formale consegna sono stati i consiglieri comunali di maggioranza ...

