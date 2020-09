Marvel’s Avenges | ottima la gestione dei personaggi | qualche incertezza nei livelli | ma ha le carte in regola per migliorare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Marvel’s Avengers è sicuramente il gioco più ambizioso di Crystal Dynamics, che tramite la formula del game as service sta cercando di coinvolgere tutti gli estimatori degli eroi Marvel – sicuramente cresciuti a dismisura dopo l’uscita dei film che compongono l’MCU – allo stesso tempo però ciò potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio se non supportata come si deve. Come anticipato nella nostra preview, la storia di Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, con gli Avengers impegnati a svelare il loro nuovo quartier generale a San Francisco, incluso l’Helicarrier, una base volante alimentata da una fonte energetica sperimentale. Le celebrazioni si trasformano però in un catastrofico incidente che provoca danni ingenti, danni per cui gli Avengers vengono ingiustamente accusati; l’evento ...