Marika Fruscio | scollatura hot | “Chi ha voglia di alzarsi dal letto? FOTO

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020) “Chi hadidal?”, tifosissima del Napoli e opinionista di calcio, ha fatto impazzire i propri follower con uno scatto bollente direttamente da casa sua. La, che attualmente vanta oltre 650 mila fan, ha scatenato le fantasie di chi ha commentato la, aumentando ancor di più la propria popolarità. Di seguito il suo post pubblicato qualche ora fa. View this post on Instagram Chi hadidal??????? A post shared by(@10) on Sep 27, 2020 at 3:11am PDT