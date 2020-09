Margherita Vicario attacca Emis Killa: rap misogino (Di lunedì 28 settembre 2020) Margherita Vicario critica Emis Killa e Jake La Furia per un brano misogino. I fans dei rapper si accaniscono sull’artista con parole offensive. Siamo alle solite. Ebbene sì, questa non è la prima volta che Emis Killa fa parlare di sé, ma non tanto per la sua carriera nella musica, quanto per le critiche che gli vengono mosse. Margherita Vicario parla del testo di “Sparami”, pezzo di Emis Killa e Jake La Furia, presente nell’ultimo album: “17”. Margherita Vicario – Photo Credits: web Critica alla misoginia dei rapper: Margherita, cantautrice italiana, scrive su Instagram: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)criticae Jake La Furia per un brano. I fans dei rapper si accaniscono sull’artista con parole offensive. Siamo alle solite. Ebbene sì, questa non è la prima volta chefa parlare di sé, ma non tanto per la sua carriera nella musica, quanto per le critiche che gli vengono mosse.parla del testo di “Sparami”, pezzo die Jake La Furia, presente nell’ultimo album: “17”.– Photo Credits: web Critica alla misoginia dei rapper:, cantautrice italiana, scrive su Instagram: ...

b0sssb1tch : @salsaudade SIII, aspettando la collaborazione con Elodie, Federica Carta e Margherita Vicario... la nostra lady marmalade - whiteydpomu : RT @burbankirii: i believe in margherita vicario supremacy - biscottoverde : Che bello passare da Margherita Vicario alla sigla di Neon Genesis Evangelion, true vers. - gilizj : sono in bagno e mamma mette musica alla tv... margherita vicario e diodato. l’ho istruita bene - itslevixsa : Su ig ho fatto un sondaggio sui giubbottini e non ci ho messo in sottofondo 'giubbottino' di Margherita Vicario. -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Vicario Margherita Vicario critica il brano di Emis Killa: insulti sessisti dai fan del rapper L'HuffPost Margherita Vicario attacca Emis Killa: rap misogino

Margherita Vicario critica Emis Killa e Jake La Furia per un brano misogino. I fans dei rapper si accaniscono sull'artista con parole offensive.

Nero a metà su Rai 1 eccezionalmente questa sera: i giochi si fanno pericolosi

Nero a metà, la quarta puntata della serie poliziesca andrà in onda questa sera su Rai 1. Da una parte, ritroviamo la Squadra Mobile impegnata nel complicato omicidio del collega Paolo Moselli, ormai ...

Margherita Vicario critica Emis Killa e Jake La Furia per un brano misogino. I fans dei rapper si accaniscono sull'artista con parole offensive.Nero a metà, la quarta puntata della serie poliziesca andrà in onda questa sera su Rai 1. Da una parte, ritroviamo la Squadra Mobile impegnata nel complicato omicidio del collega Paolo Moselli, ormai ...