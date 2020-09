Mara Venier segue E’ sempre mezzogiorno e commenta lo studio di Antonella Clerici (Foto) (Di lunedì 28 settembre 2020) Tra i tanti che attendevano l’inizio di E’ sempre mezzogiorno oggi c’era anche Mara Venier, pronta a congratularsi con Antonella Clerici ma prima ancora a farle gli in bocca al lupo (Foto). Tra le sue storie di Instagram Mara Venier ha mostrato i primi secondi della prima puntata di E’ sempre mezzogiorno, con tutta la voglia di dire: “Vai Antonella, in bocca al lupo amica mia” per poi aggiungere dopo una veloce occhiata: “Bellissimo lo studio”. Antonella Clerici oggi è tornata in tv dopo due anni che è rimasta in panchina. Aveva scelto lei di lasciare La prova del cuoco e la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) Tra i tanti che attendevano l’inizio di E’oggi c’era anche, pronta a congratularsi conma prima ancora a farle gli in bocca al lupo (). Tra le sue storie di Instagramha mostrato i primi secondi della prima puntata di E’, con tutta la voglia di dire: “Vai, in bocca al lupo amica mia” per poi aggiungere dopo una veloce occhiata: “Bellissimo lo”.oggi è tornata in tv dopo due anni che è rimasta in panchina. Aveva scelto lei di lasciare La prova del cuoco e la ...

Dan_skorpio87 : @danilo71L So distinguere molto bene la professionalità, dalla leccata di culo. Mara Venier é decisamente di destra… - GossipItalia3 : Frecciatine in diretta tra Mara Venier e Barbara D’Urso #gossipitalianews - brunobando : MARA VENIER ORMAI HA FATTO IL SUO TEMPO: ' LA RAI NON HA PIU' CONDUTTORI DA FAR CONDURRE DOMENIA-IN, DEVE USARE UNA… - QAin51404808 : @VedeleAngela @GassmanGassmann E a Mara Venier, Carlo Conti, Milly Carlucci e Il cast di Ballando con le stelle ecc… - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier videochiama a sorpresa Elisa Isoardi e la becca proprio così: momento imperdibile -