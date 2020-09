Mancini avverte Pirlo | “Sarà giudicato ogni due giorni | ma ha esperienza”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 28 settembre 2020) Qualche turbolenza inizia ad arrivare anche per Andrea. Dopo un debutto scintillante contro la Sampdoria, la "sua" Juventus ha vissuto una serata complicata contro la Roma, pareggiando per 2-2 solo grazie a una prodezza di Cristiano Ronaldo. In generale i bianconeri non hanno convinto sul piano del gioco, apparso a tratti ancora farraginoso. Il Commissario Tecnico dell'Italia Robertodice la sua sulle prime critiche piovute addosso a. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport durante la consegna dei premi "Manlio Scopigno" ad Amatrice: "ha abbastanza esperienza per sapere che in Italia funziona così.duesarà, una volta verrà considerato bravo e una volta no. Avrà dei momenti belli ...