Maltempo sull’Italia: allerta in Campania, Calabria e Sardegna (Di lunedì 28 settembre 2020) Continua l'ondata di Maltempo che da giorni imperversa sull'Italia. Dopo il weekend in cui è stato colpito soprattutto il Centro Sud con pioggia forte, raffiche di vento, trombe d'aria e neve sui rilievi al Nord e al Centro, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta che riguarda prevalentemente i settori tirrenici.allerta arancione in Campania, Calabria, Sardegna centro-settentrionale e su ampie zone della Basilicata. allerta gialla, invece, su Veneto, alcuni tratti dell'Emilia-Romagna e della Toscana, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, sui settori settentrionali della Sicilia. Previste piogge intense, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Danni e problemi soprattutto in ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Continua l'ondata diche da giorni imperversa sull'Italia. Dopo il weekend in cui è stato colpito soprattutto il Centro Sud con pioggia forte, raffiche di vento, trombe d'aria e neve sui rilievi al Nord e al Centro, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuovache riguarda prevalentemente i settori tirrenici.arancione incentro-settentrionale e su ampie zone della Basilicata.gialla, invece, su Veneto, alcuni tratti dell'Emilia-Romagna e della Toscana, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, sui settori settentrionali della Sicilia. Previste piogge intense, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Danni e problemi soprattutto in ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - SkyTG24 : Maltempo sull'Italia, allerta arancione in Campania, Calabria e Sardegna - MilanoStremitz1 : RT @QdSit: Si contano i morti e i feriti causati dal maltempo, che da giorni imperversa sull’Italia, ha continuato in queste ore a flagella… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo sull'Italia, allerta arancione in Campania, Calabria e Sardegna - Etrurianews : Il maltempo, che da giorni imperversa sull'Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffich… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo sull’Italia Case in cooperativa, proprietari beffati a causa del diritto di superficie ciociariaoggi.it