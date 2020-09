Maltempo sull’Italia: allerta arancione in tre Regioni (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue l’ondata di Maltempo che da giorni imperversa sull’Italia, in particolare al Centro Sud con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d’aria e neve sui rilievi. Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso una nuova allerta meteo che riguarda gran parte del Centro e del Sud, specialmente nei settori tirrenici, con particolare attenzione su Campania, Calabria settentrionale e Sardegna. allerta gialla, invece, sul Veneto meridionale, su alcuni tratti dell’Emilia-Romagna e della Toscana, su tutto il territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, sui settori settentrionali della Sicilia e sulle restanti aree della Sardegna, della Basilicata e della Calabria. Aziende agricole travolte da acqua e fango nell’agro nocerino sarnese dove il Maltempo ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue l’ondata diche da giorni imperversa sull’Italia, in particolare al Centro Sud con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d’aria e neve sui rilievi. Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso una nuovameteo che riguarda gran parte del Centro e del Sud, specialmente nei settori tirrenici, con particolare attenzione su Campania, Calabria settentrionale e Sardegna.gialla, invece, sul Veneto meridionale, su alcuni tratti dell’Emilia-Romagna e della Toscana, su tutto il territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, sui settori settentrionali della Sicilia e sulle restanti aree della Sardegna, della Basilicata e della Calabria. Aziende agricole travolte da acqua e fango nell’agro nocerino sarnese dove ilha ...

