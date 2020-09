Maltempo sull'Italia, allerta arancione in Campania, Calabria e Sardegna (Di lunedì 28 settembre 2020) Non si ferma in Italia l’ondata di Maltempo che da giorni imperversa sulla Penisola. Dopo i fenomeni intensi del weekend, in particolare al Centro Sud con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria e neve sui rilievi, anche per la giornata di oggi sono previsti fenomeni intensi. Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso una nuova allerta meteo che riguarda gran parte del Centro e del Sud, specialmente nei settori tirrenici, con particolare attenzione su Campania, Calabria settentrionale e Sardegna. Intanto nelle regioni centro-meridionali si fa la conta dei danni causati dal vortice di Maltempo, con la Campania tra le zone più colpite (LE PREVISIONI). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 settembre 2020) Non si ferma inl’ondata diche da giorni imperversaa Penisola. Dopo i fenomeni intensi del weekend, in particolare al Centro Sud con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria e neve sui rilievi, anche per la giornata di oggi sono previsti fenomeni intensi. Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso una nuovameteo che riguarda gran parte del Centro e del Sud, specialmente nei settori tirrenici, con particolare attenzione susettentrionale e. Intanto nelle regioni centro-meridionali si fa la conta dei danni causati dal vortice di, con latra le zone più colpite (LE PREVISIONI).

A Monteforte Irpino c'è stato un forte maltempo che ha portato ad un fiume di fango e diversi danni. Scuole chiuse e famiglie evacuate.

Lavori alla rete per martedì alla Pietraia, Abbanoa rinvia per maltempo

Gli interventi programmati da Abbanoa per oggi 28, e domani 29 settembre, sulla rete idrica nel quartiere della Pietraia, con conseguente chiusura dell'erogazione idrica, sono stati sospesi per l ...

A Monteforte Irpino c'è stato un forte maltempo che ha portato ad un fiume di fango e diversi danni. Scuole chiuse e famiglie evacuate.