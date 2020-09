Maltempo | è stato il settembre più freddo degli ultimi 50 anni E in Campania torna l’incubo frane

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 settembre 2020) La brusca interruzione dell’estate e il crollo termico in tutte le regioni italiane hanno fatto registrare unanomalo: mai cosìda 50. La notte di domenica 27, Milano e Torino hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi. E, dopo una tregua di qualche giorno, nel weekend sarà ancora. Temperature minime sotto i 10 gradi Piogge eimperversano da Nord a Sud. Valori molto bassi la notte anche sul resto del Nord e in Toscana, con minime al di sotto dei 10 gradi. L’intensa fase di, innescato dalla discesa di aria fredda dal Nord Europa, sta comunque per terminare, con l’alta pressione che è pronta a riconquistare il terreno perduto e a ristabilire un tempo più stabile, ...