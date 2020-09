Maltempo Campania, a Sarno si liberano le strade da fango e detriti: se meteo migliora, stasera rientro degli sfollati (Di lunedì 28 settembre 2020) Si continua a lavorare senza sosta a Sarno (Salerno) all’indomani del forte Maltempo che ha creato non pochi problemi nel comune guidato dal sindaco Giuseppe Canfora. “Siamo da questa mattina sul territorio – ha spiegato il primo cittadino sui social – per monitorare le aree piu’ a rischio con i tecnici della Protezione Civile, l’ufficio tecnico del Comune di Sarno ed il Genio Civile. Stiamo liberando da fango e detriti le strade, in una lotta contro il tempo”. “Verifiche sono in atto su canali e vasche che vanno liberati da fango e e detriti. All’indomani degli incendi delle settimane scorse avevamo chiesto lo stato di emergenza; dopo le piogge di ieri abbiamo chiesto lo stato ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Si continua a lavorare senza sosta a(Salerno) all’indomani del forteche ha creato non pochi problemi nel comune guidato dal sindaco Giuseppe Canfora. “Siamo da questa mattina sul territorio – ha spiegato il primo cittadino sui social – per monitorare le aree piu’ a rischio con i tecnici della Protezione Civile, l’ufficio tecnico del Comune died il Genio Civile. Stiamo liberando dale, in una lotta contro il tempo”. “Verifiche sono in atto su canali e vasche che vanno liberati dae e. All’indomaniincendi delle settimane scorse avevamo chiesto lo stato di emergenza; dopo le piogge di ieri abbiamo chiesto lo stato ...

“Le immagini che arrivano in queste ore da Monteforte Irpino e Sarno riaprono la ferita mai completamente chiusa dell’alluvione del ’98: sono un pugno nello stomaco, uno schiaffo ad una ...

Era da 50 anni che non vivevamo un settembre così freddo: “Milano e Torino, domenica 27 settembre, hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi di notte – scrivono i meteorologi de Ilmeteo.it – Ma i v ...

