Maltempo Campania, a Sarno scuole chiuse anche domani, 250 sfollati: chiesto lo stato di calamità (Di lunedì 28 settembre 2020) Il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, ha richiesto alle istituzioni competenti lo stato di calamita' naturale, a seguito degli smottamenti, delle colate di fango e degli allagamenti che hanno colpito il comune del salernitano dopo le forti piogge di questi giorni. Oltre allo stato di calamita' naturale, nella richiesta Canfora sollecita un intervento urgente per la pulizia e la manutenzione delle opere di contenimento dei fenomeni idrogeologici realizzate dopo la tragedia del maggio 1998. Inoltre, dal Comune e' stata disposta la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 29 settembre. Danni in tutto il salernitano per il Maltempo che ha colpito soprattutto l'Agro Nocerino Sarnese, in ...

