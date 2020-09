Maltempo Campania: a Salerno domani le scuole saranno aperte, chiusi parchi, ville e cimitero comunale (Di lunedì 28 settembre 2020) Si e’ riunito a Palazzo di Citta’ il COC – Centro Operativo comunale, convocato dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, alla presenza degli assessori Eva Avossa (Pubblica Istruzione), Angelo Caramanno (Ambiente e Sport) e Mimmo De Maio (Urbanistica e Mobilita’), dei dirigenti di settore, della Protezione civile comunale e del comandante della Polizia municipale Antonio Vecchione. E’ stata disposta, per domani martedi’ 29 settembre, l’apertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione dell’istituto XX Settembre che sara’ inagibile per alcuni giorni a causa di infiltrazioni. Nel corso dell’incontro e’ stata annunciata anche la richiesta dello stato di emergenza che verra’ disposto dopo aver quantificato, nel ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Si e’ riunito a Palazzo di Citta’ il COC – Centro Operativo, convocato dal sindaco diVincenzo Napoli, alla presenza degli assessori Eva Avossa (Pubblica Istruzione), Angelo Caramanno (Ambiente e Sport) e Mimmo De Maio (Urbanistica e Mobilita’), dei dirigenti di settore, della Protezione civilee del comandante della Polizia municipale Antonio Vecchione. E’ stata disposta, permartedi’ 29 settembre, l’apertura di tutte ledi ogni ordine e grado, ad eccezione dell’istituto XX Settembre che sara’ inagibile per alcuni giorni a causa di infiltrazioni. Nel corso dell’incontro e’ stata annunciata anche la richiesta dello stato di emergenza che verra’ disposto dopo aver quantificato, nel ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - SkyTG24 : Maltempo sull'Italia, allerta arancione in Campania, Calabria e Sardegna - asfodelo258 : RT @chilhavistorai3: Emergenza maltempo: Tromba d'aria in Toscana e allagamenti in Campania. Sono stati segnalati danni a edifici a #Livorn… - LuciaVuoloEU : Vicina a chi ha lasciato casa per colpa del #maltempo. In #Campania la situazione è davvero critica. Chissà di chi… -