Maltempo ad Avellino | fiume di fango travolge Monforte Irpino | evacuate decine di famiglie

Un fiume di fango ha invaso il centro di Monteforte Irpino, comune di 12mila abitanti in provincia di Avellino. La colata di fango ha attraversato le strette vie cittadine del centro, bloccando anche alcune auto che tentavano inutilmente di passare attraverso. Il sindaco Costantino Giordano ha chiesto ai cittadini di "non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e improcrastinabili". Decine di famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni mentre la Protezione civile e il Comune hanno allestito un centro di accoglienza con un centinaio di brandine.

