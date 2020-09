Maltempo a Pozzuoli | strade e negozi allagati | scuole chiuse

Leggi su 2anews

(Di lunedì 28 settembre 2020): lo scoppio di un segmento di condotto fognario in via Rosini ha provocato l’allagamento dell’intera sede stradale. A Quarto chiuso un centro commerciale invaso dall’acqua. Le abbondanti piogge e le forti raffiche di vento di queste ore non hanno risparmiato neanche la città di. Come riporta “Il Mattino”, nella giornata di ieri lo …