Maltempo a Pagani | la Solofrana esonda nella notte | evacuate due famiglie

UfoCrash3 : RT @Anpasnazionale: ?Abbiamo continuato, per tutta la notte, gli interventi di protezione civile e di evacuazione di alcune abitazioni a Pa… - preglias : RT @Anpasnazionale: ?Abbiamo continuato, per tutta la notte, gli interventi di protezione civile e di evacuazione di alcune abitazioni a Pa… - Anpasnazionale : ?Abbiamo continuato, per tutta la notte, gli interventi di protezione civile e di evacuazione di alcune abitazioni… - coldiretti : maltempo, Coldiretti: aziende agricole travolte da acqua e fango nell'agro nocerino sarnese dove il maltempo ha sra… - occhio_notizie : Maltempo a #Pagani -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Pagani

Aziende agricole travolte da acqua e fango nell’agro nocerino sarnese dove il maltempo ha sradicato piante, divelto serre e distrutto le produzioni in ...Stampa Paura e tensione ieri in provincia di Salerno come in altre province campane. Ancora danni infatti in tutto il salernitano per il maltempo che ha colpito soprattutto l’Agro Nocerino Sarnese, in ...