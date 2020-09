Malattie dermatologiche e tumori della pelle | “Esistono campanelli d’allarme che non possono essere sottovalutati”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Gli italiani alle prese con una malattia dermatologica vogliono ricevere maggiori informazioni. Sei pazienti su dieci vanno regolarmente dallo specialista per visite di controllo. Tuttavia ben l’89% vorrebbe avere indicazioni precise su diagnosi, fattori di rischio, sintomi, terapie, prevenzione, nonché consigli pratici su come affrontare le numerose difficoltà quotidiane. E’ quanto sostiene un recente sondaggio svolto on line su oltre 2.000 pazienti e caregiver. L’indagine è stata promossa da LaSiCura! il primo progetto nazionale che vuole educare, sensibilizzare ed informare cittadini, pazienti, caregiver, Istituzioni e media sulle oltre 3.000 patologie checolpire la nostra cute. Il portale (LaSiCura.it) è stato presentato oggi, con una conferenza stampa ...